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سقوط ربة منزل من الطابق الخامس وشقيقتها تتهم الزوج بارتكاب الحادث

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سقوط ربة منزل من الطابق الخامس وشقيقتها تتهم الزوج بارتكاب الحادث سقوط ربة منزل من الطابق الخامس وشقيقتها تتهم الزوج بارتكاب الحادث

>كفر الشيخ – محمد سليمان

أصيبت "دينا.ح" 20سنة ربة منزل بإشتباه مابعد الإرتجاج ونزيف بالبطن والصدر وكسر بالظهر، وتم نقلها لمستشفى كفر الشيخ العام، تحرر المحضر رقم4666 جنح قسم ثانى

 

تلقى اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ ، إخطاراً من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية ، يفيد بسقوط ربة منزل من شرفة الطابق الخامس بمنزل زوجها" محمد .ح"23 سنة بغرب مدينة كفر الشيخ، فأصيبت بإشتباه مابعد الإرتجاج ونزيف بالبطن والصدر وكسر بالظهر، وتم نقلها لمستشفى كفر الشيخ العام لإسعافها .

وبسؤال شقيقتها هدى 23 سنة اتهمت زوج شقيقتها بإلقاءها من شرفة منزله بالطابق الخامس بغرب مدينة كفر الشيخ لخلافات معه، و بسؤال الزوج أنكر اتهام شقيقة زوجته ، مؤكداً إن زوجته حاولت الانتحار عندما دب شجار بينهما ،فألقت بنفسها من شرفة المنزل بالطابق الخامس ، حيث تحرر المحضر رقم4666 جنح قسم ثانى، وجارى العرض على النيابة العامة.

 


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