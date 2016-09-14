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النيابة تحجز صاحب مخبز وزوجته بعد حيزتهما لـ 10 طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء

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النيابة تحجز صاحب مخبز وزوجته بعد حيزتهما لـ 10 طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء النيابة تحجز صاحب مخبز وزوجته بعد حيزتهما لـ 10 طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء

>كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة الخليفة ، بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة ، حجز صاحب مخبز وزوجته على تحريات المباحث فى واقعة ضبط 10 طن دقيق فاخر مدعم لبيعه فى السوق السوداء للتربح منه ، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة .

تمكن رجال إدارة شرطة ، من ضبط كلا من" هـ س إ"  35 سنة صاحب مخبز والسابق اتهامه فى 2 قضيتى تموين أخرهما برقم 1819 قسم شرطة الخليفة لسنة 2015 وزوجته" ن ع ع"  36 سنة ربة منزل بعد مداهمة مخزن ملكهما وضبط  كمية من المواد الغذائية وزنت 10.400 طن دقيق فاخر بقصد الاتجار فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه .

تحــــرر للمتهمين المحضر رقــــم  5215  جنح جزئيه قسم الخليفة لسنة 2016 وتولت معهما النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق .

 

 


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