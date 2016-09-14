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آل مروح يكرمون المقدم ظافر عقب إصابته في الحد الجنوبي

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كرمت قبيلة آل مروح بمركز ختبة التابع لمحافظة المجاردة ابنها المصاب بالحد الجنوبي المقدم ركن ظافر رافع آل مروح الشهري وسط حضور كبير في ليلة من ليالي الوفاء.

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة تخلله عدد من الكلمات والقصائد الشعرية والعروض المرئية، وقدم أبناء القبيلة مجموعة من الهدايا للبطل المقدم ظافر الشهري عرفانا منهم بدوره في الدفاع عن دينه ووطنه، وعبر شيخ قبيلة آل مروح أحمد بن يحيى الشهري عن شكره وتقديره لكل من شاركهم حفل سلامة ابنهم، مؤكداً انهم جميعا فداء للوطن ويفتخرون بكل قطرة دم تسيل على ترابه الطاهر في سبيل حمايته والذود عنه. سائلاً الله عز وجل أن يعز حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- وأن يديم على بلادنا أمنها وآمانها واستقرارها.

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