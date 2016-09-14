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الملحقية الثقـافية بواشنـطن تتفـاعل مع شكـاوى الطـلاب

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تفاعل الملحق الثقافي في السفارة بواشنطن د. محمد العيسى مع الاستبيان والتقييم الذي طرحته مجموعة "سعوديون في أميركا"، والمتمثل في التعرف على رضا الطلاب عن خدمات إدارة المرافقين من عدمها إثر وصول العديد من الشكاوى التي تفيد بتأخر إنجاز المعاملات.

وفي توضيح له وجهه للمجموعة، أكد د. العيسى أن إدارة المرافقين تعمل بجميع طاقتها لإنهاء المعاملات حتى خلال أيام نهاية الأسبوع، مضيفاً: "تم استثناء مجموعة كبيرة من الطلاب لإنجاز معاملاتهم حتى لا تتعثر دراستهم، رغم عدم إكمالهم للمستندات المطلوبة، وسيمنحون مدة شهر إلى أن يستوفون الطلبات عبر البوابة الإلكترونية".

وعزا الملحق الثقافي التأخر في إنجاز المعاملات إلى بداية العام الدراسي وتأخر البعض في رفع الطلبات، مضيفاً أنهم في إدارة المرافقين يعملون جاهدين لإنهاء جميع المعاملات خلال ٧٢ ساعة، ومن تتأخر معاملاته عن ذلك يمكنه التواصل عبر help@sacm.org لنتابع إنهاء معاملته شخصياً.

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