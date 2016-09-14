الأمير محمد بن نايف يثني على الإنجازات الأمنية ويحث رجال الأمن لبذل المزيد

ولي العهد لدى زيارته مركز القيادة والسيطرة

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا حفظه الله بما يبذله رجال قوات الأمن العام والقطاعات العسكرية المختلفة من جهود كبيرة مقدرة لضمان أمن وأمان حجاج بيت الله الحرام.

وأثنى سموه على ما تحقق من إنجازات أمنية مقدرة هيأت لحجاج بيت الله تأدية مناسكهم بيسر وسهولة.

جاء ذلك عقب تفقد سمو ولي العهد مساء امس مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج بمقر الأمن العام في مشعر منى، وذلك للاطمئنان على الاستعدادات الأمنية الميدانية لما تبقى من أيام التشريق.

ولفت سمو ولي العهد الانتباه إلى الجهود الأمنية في عمومها على مستوى المملكة، حاثا سموه رجال الأمن لبذل المزيد من الجهود بما يؤكد حقيقة أمن وأمان المواطن على أرض الوطن شاملا.

وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بالجهود الكبيرة التي يبذلها جميع المشاركين في أعمال الحج، مؤكدا أن ما لمسه منهم من تفان وإخلاص يجعل الجميع يفخر بما يقدمونه لخدمة حجاج بيت الله الحرام حتى يتموا نسكهم بأمن وطمأنينة.

وكان سمو ولي العهد فور وصوله اطلع على قسم المراقبة التلفزيونية ذات التقنية العالية الحديثة والحاسب الآلي وأقسام عمليات المرور والأمن الجنائي والتنسيق وبقية أقسام القطاعات الأمنية المشاركة في أعمال الحج.

ثم اطلع سمو ولي العهد على مركز ضبط التفويج المستحدث هذا العام الذي يعمل على متابعة وتقييم المطوفين في تفويج ضيوف الرحمن وفق الخطط التي اعتمدتها وزارة الحج.

عقب ذلك عقد سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز اجتماعاً بقادة قوات أمن الحج، حيث ألقى مدير الأمن العام كلمة رحب خلالها بسمو ولي العهد، مثمنا أهمية هذه الزيارة السنوية لسموه الكريم التي اعتاد عليها منسوبو الأمن العام، مبينا أن الجميع يثمنون هذه الزيارة ويؤكدون أنهم سيبقون على الدوام جنودا مخلصين أوفياء لدينهم وقيادتهم ووطنهم.

ونوه الفريق بنجاح خطط أمن الحج هذا العام الذي جاء بتوفيق من الله تعالى ثم تعاون الجهات العسكرية في تنفيذها، واعداً بمواصلة جميع الواجبات والمهام على أكمل وجه وفق الخطط المرسومة والتوجيهات السديدة من سمو ولي العهد حفظه الله.

كما استمع سموه خلال الاجتماع إلى شرح عن مهام قوات أمن الحج وإمكاناتها وجهودها وعدد العاملين فيها وجميع الخطط الأمنية المرسومة خلالها.

ثم غادر سمو ولي العهد مقر الأمن العام مودعاً بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم.

رافق سموه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ومستشار سمو وزير الداخلية د. ساعد العرابي الحارثي والمستشار بالديوان الملكي الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن المحيسن.

.. ويصافح رجال الأمن

سموه يستمع الى شرح خلال الجولة

الأمير محمد بن نايف خلال اجتماعه بقادة قوات أمن الحج

سموه متوسطا رجال الأمن في صورة جماعية

من الاجتماع