مستشفى قوى الأمـن يعايـد مرضـاه

زار د. خالد بن محيل المطيري مساعد مدير عام مستشفى قوى الأمن للشؤون الطبية، يرافقه ممثلون عن إدارة العلاقات والإعلام وإدارة التمريض المرضى المنومين وقدموا لهم التهاني بعيد الأضحى المبارك.

واثناء الجولة، وزع المطيري والمرافقون باقات من الورود على المرضى المنومين، كمااستمعوا إلى ملاحظات المرضى عن سير العلاج والخدمات التي يقدمها المستشفى، وأعربوا عن تمنياتهم للجميع بالشفاء العاجل، كما نقل د.المطيري للمرضى تهاني ومعايدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وتهاني د. سليمان السحيمي مدير عام المستشفى بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.

وعبر المرضى عن سعادتهم لهذه اللفتة وأعربوا عن خالص شكرهم وعظيم تقديرهم لإدارة المستشفى لما يلقونه من رعاية طبية، داعين الله العلي القدير ان يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله -.