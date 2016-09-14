القيادة الكويتية: المملكة أولت عناية فائقة لخدمة حجاج بيت الله الحرام

أعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم عن جزيل الشكر الامتنان للمملكة العربية السعودية على ما تبذله من «جهود جبارة» في سبيل خدمة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج.

وقال الغانم في تصريح صحافي: «عاما بعد عام تسطر المملكة أروع الأمثلة على الجهود والخدمات اللافتة والاستثنائية لتيسير أداء الحجاج ، رغم الصعوبات الميدانية والعدد الهائل من الحجاج.

وأضاف «منذ الملك المؤسس عبدالعزيز - طيب الله ثراه- انتهاء بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونحن نشهد سنويا تطورا هائلا في تسيير أعمال الحج وانفاقا كبيرا على البنية التحتية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتوسعات المستمرة دون توقف».

وتابع: «برغم تأكيد المملكة أن كل ما تبذله من خدمات هو واجب مقدس، إلا أن شكرها والثناء على جهودها أصبحا لزاما علينا ونحن نرى المسؤولين في المملكة يجندون كل طاقاتهم من أجل خدمة ضيوف الرحمن».

كما قدم شكره للخدمات المقدمة للحجاج الكويتيين، داعيا المولى جل شأنه أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم وطاعتهم.

من جهته، أعرب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الصباح عن تقدير دولة الكويت للجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للتيسير على حجاج بيت الله الحرام لأداء المناسك بكل يسر وحرصها على تقديم الرعاية الكاملة للحجيج وتوفير الامن والامان.

وأشاد سموه بالجهود المتميزة التى تقوم بها بعثة الحج وجميع العاملين بها من إداريين وفنيين وأطباء وتقديم الخدمات والمساعدات اللازمة لحملات الحج والحجاج لتمكينهم من أداء الشعائر.

بدوره بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ محمد الخالد، ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، قال فيها:

يسعدني أن أبعث لسموكم أسمى آيات التهاني والتبريكات على نجاح موسم حج هذا العام 1437 هـ، بكل أمن وأمان ويسر وسهولة وكل ذلك تحقق بفضل من العلي القدير، ثم الجهود الموفقة التي بذلها سموكم والاخوة رجال الامن.

سائلين العزيز الحكيم بأن يجزيكم على ما قمتم به خير الجزاء ويديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار تحت ظل قيادتها الحكيمة والرشيدة.

الشيخ جابر الصباح

الشيخ محمد الخالد