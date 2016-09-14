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إسرائيل تقصف موقعا للجيش السوري وتنفي إسقاط أي طائرة لها

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قالت إسرائيل إن طائراتها قصفت موقعا للجيش السوري أمس الثلاثاء بعد سقوط قذيفة مورتر طائشة من سورية في الجانب الذي تحتله من هضبة الجولان ونفت ما أورده بيان سوري عن إسقاط طائرة حربية إسرائيلية وطائرة بدون طيار.

وصارت الضربات الجوية الإسرائيلية عمليات عسكرية روتينية للرد على ما يصل إليها عرضا من نيران الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات في سورية التي يسري فيها اتفاق لوقف إطلاق النار لليوم الثاني على التوالي.

وقالت قيادة الجيش السوري في بيان إن الطائرات الحربية الإسرائيلية هاجمت موقعا للجيش السوري في الساعة الواحدة صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي في ريف القنيطرة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته هاجمت أهدافا في سورية بعد ساعات من سقوط قذيفة مورتر في هضبة الجولان. واحتلت إسرائيل الجولان من سورية في حرب يونيو 1967.

وقال الجيش السوري إنه أسقط طائرة حربية إسرائيلية وطائرة بدون طيار بعد الهجوم الإسرائيلي.

وفي نفي لإسقاط أي من طائراته قال الجيش الإسرائيلي في بيان "أُطلق صاروخان أرض-جو من سورية بعد مهمة استهداف مواقع مدفعية سورية. لم تتعرض سلامة الطائرات (الإسرائيلية) في أي مرحلة للخطر".

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