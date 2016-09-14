اليمن: استشهاد ثلاثة جنود قطريين.. والتحالف يقصف مواقع الانقلابيين

شن طيران التحالف العربي في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع الحوثيين والقوات الموالية لعلي عبدالله صالح في العاصمة اليمنية صنعاء. وذكر سكان محليون ان مقاتلات التحالف استهدفت موقع داخل قاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة بأكثر من خمس غارات، كما استهدفت مقر الامن القومي بمنطقة صرف شمال شرق صنعاء بسبع غارات جوية. وأشار السكان إلى ان انفجارات عنيفة دوت في تلك المواقع بالتزامن مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان جراء الغارات.

وفي تعز تصدى رجال المقاومة لمحاولة تسلل لقناصة من ميليشيات الحوثي وصالح في منطقة الضباب وتم اسر عدد من هم بعد ان قاموا باطلاق النار واصابوا عدد من رجال المقاومة. كما تصدت القوات الشرعية فجر الثلاثاء لهجوم عنيف مصحوب بقصف مدفعي كثيف على مواقعها في منطقة الزنوج شمالي المدينة. وقصفت مقاتلات التحالف اهداف للانقلابيين في شارع الخمسين شمالي المدينة مساء الاثنين. وشنت المليشيات قصفا عنيفا على مواقع القوات الشرعية شرقي المدينة. هذا فيما قتل خمسة افراد من اسرة واحد قتلوا مساء الاثنين عقب تعرض منزلهم لصاروخ كاتيوشا اطلقته قوات الحوثيين وصالح في مديرية الصلو جنوب تعز.

وقال الناطق باسم المجلس العسكري في محافظة تعز منصور الحساني "ان مليشيات الحوثي وصالح ارتكبت جريمة ضد انسانية في منطقة الصلو يوم العيد إثر سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل المواطن محمد عبدالله العمدة أدى الى إستشهاد ثلاث نساء وطفلين، وجرح بقية افراد الأسرة". واكد ان الصاروخ أطلقه الحوثيون وقوات صالح من دمنة خدير. وجاء القصف على قرى الصلو بعد إحباط الجيش الوطني والمقاومة هجومهم على تباب الصيرتين والصيار شرقي تعز. وفي سياق متصل، أصيب طفلين اليوم برصاص قناصة مليشيات الحوثي بمنطقة حذران المدخل الغربي لمدينة تعز.

وفي البيضاء، استمرت المواجهات وتبادل القصف في بعض قرى المحافظة. ياتي هذا بعد وصول اول طلائع للجيش الوطني المخصصة لتحرير محافظة البيضاء وتمركزها منطقة قانية بمديرية ردمان ال عواض. القريبة من محافظة مارب. وذكرت مصادر عسكرية ان ثلاث سرايا هي طلائع من الجيش الوطني وصلت الى حدود البيضاء مأرب بمنطقة قانية بمديرية ردمان ال عواض وتمركزت بعدد من المواقع ونصبت نقاط عسكرية لتأمين المنطقة، وفقا لتوجيهات من القائد الاعلى للقوات المسلحة عبدربه منصور هادي. وتأتي هذه الخطوة المفاجئة في ظل تحرك واسع للجيش الوطني لتحرير اليمن من قبضة مليشيا الانقلاب. يذكر انه تم تشكيل ثلاثة الويه بدلا عن الالوية التي سيطر عليها الحوثي 139 و26 و117 بمحافظة البيضاء ويتمركز اثنين من هذه الالوية بمأرب ولواء بالعبر في حضرموت ضمن قوات الجيش الوطني الموالي للشرعية.

إلى ذلك، أعلنت قطر استشهاد ثلاثة من جنودها المنتشرين ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عملية إعادة الأمل بقيادة المملكة في اليمن، حسبما أوردت وكالة الأنباء القطرية فجر الثلاثاء.

وأضافت الوكالة، نقلا عن بيان للقوات المسلحة القطرية، أن الجنود الثلاثة استشهدوا الاثنين في أول أيام عيد الأضحى، وقالت القوات المسلحة القطرية إن محمد عوض سالم، ومحمد داود خيال، ومحمد ناصر محمد، استشهدوا أثناء أدائهم الواجب، ضمن قوات التحالف العربي باليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية في عملية إعادة الأمل باليمن.