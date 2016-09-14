تغريدة - جماهير أرسنال عن النني ' هدية من الله.. ومقارنة مع بوجبا '

تعادل مثير أمام باريس سان جيرمان في بداية مشوار أرسنال في دوري أبطال أوروبا مع مشاركة متأخرة لمحمد النني ولكنها "جيدة جدا".

باريس سان جيرمان تعادل مع أرسنال بهدف لكل فريق في قمة الجولة الأولى من المجموعة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

وجلس النني على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 85 من أحداث المباراة ويشكل ثنائية مع جرانيت جاكا ظهرت "بشكل جيد جدا".

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ويستعرض FilGoal.com آراء جماهير أرسنال في محمد النني والظهور المتأخر ضد سان جيرمان.

"لا يمكن الكذب. جاكا والنني أفضل شراكة عمل معا".

"النني جيد"

"جاكا والنني أفضل من كوكلين (مستوى أفضل)".

"النني كلف 5 مليون جنية إسترليني. بوجبا كلف 89 مليون إسترليني".

"هل قلت من قبل كم أنا أُحب النني.. أعشقه النني؟ حسنا لقد قُلت".

"النني يبدو أفضل من جاكا ولياقته أفضل من الموسم الماضي".

"جاكا والنني يجب أن يبدأ معا المباراة المقبلة.. أتسول من فينجر".

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"الطريقة التي أغلقنا بها المباراة كانت رائعة.. النني هدية من الله".