5 ورش متخصصة لشرح آليات منظومة الجيل الرابع للتميز

يعتزم برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز تنظيم 5 ورش تدريبية متخصصة لشرح فئات ومعايير وآليات تقييم منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي، اثنتان منها تستهدفان مديري دوائر حكومة دبي ونوابهم ومديري الإدارات في تلك الدوائر، و3 ورش تستهدف موظفي الجهات الحكومية بالإمارة.

وقال الدكتور أحمد النصيرات المنسق العام للبرنامج لـــ«البيان»: إن ورشتي العمل اللتين تستهدفان مديري دوائر حكومة دبي ونوابهم ومديري الإدارات ستعقد الأولى في 21 الشهر الجاري، والورشة الثانية في 9 اكتوبر المقبل، لافتاً إلى أن مدة كل ورشة ساعتانيتم خلالهما شرح الملامح والخطوط العريضة للمعايير وآلية تقييم المنظومة، فيما تنعقد ورش التدريب الثلاث الأخرى في 22 و25 و26 الشهر الجاري، ومدة كل ورشة خمس ساعات، ويتم خلالها شرح فئات وجوائز المنظومة وآلية التقييم وشروط المشاركة والترشح تمهيداً لقبول طلبات الترشح مطلع يناير المقبل.

خبراء عالميون

وكشف أن البرنامج بدأ باختيار خبراء دوليين في مجالات عمل الجهات الحكومية ليكونوا ضمن تقييم فئات منظومة الجيل الرابع، وفي هذا الصدد سوف يحضر فريق من برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في مؤتمر المنظمة الأوروبية للجودة في مدينة ميلان الإيطالية نهاية الشهر الجاري، وسيحضر فريق البرنامج نهاية شهر اكتوبر المقبل في مدينة سان باولو البرازيلية مؤتمر المجلس العالمي لنماذج التميز وباعتبار هذين المؤتمرين من أكبر التجمعات العالمية لخبراء التميز سوف يتم اختيار خبراء عالميين كمقيمين لفئات منظومة الجيل الرابع في جوائز البرنامج.

وأوضح الدكتور النصيرات أن دوائر حكومة دبي قد بدأت تطبيق منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي، ويفتح برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز باب استقبال الطلبات للمشاركة في جوائز البرنامج بداية يناير المقبل ولغاية 15 الشهر ذاته، وتنطلق عمليات التقييم مطلع فبراير 2017.

تمكين

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من إطلاق منظومة التميز الحكومي تمكين الجهات الحكومية من تحقيق الرفاهية والسعادة للمواطنين وتحقيق متطلبات وتوقعات المجتمع في الحصول على خدمات حكومية بمستوى سبع نجوم وبأعلى درجات الكفاءة والفعالية ودعم التوجهات الحكومية في مجال الابتكار بما يحقق للدولة مكانة عالمية رائدة في التنافسية.

وأوضح أن البرنامج قام بتنفيذ فوري لأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتبني منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي من قبل برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في جميع نواحي آليات العمل والتقييم، وفي هذا الصدد اجرى البرنامج دراسة وتحليلاً لمنظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي الاتحادية بغية فهم أهدافها ومحاورها ومكوناتها الرئيسية، ودراسة معايير الجهة الاتحادية الرائدة والفئات الأخرى ومواءمتها مع متطلبات المنظومة وتحديد البرامج والقطاعات والجهات المعنية بالتعاون معها لتحقيق أهدافها.

آلية

كما قام البرنامج بدراسة آلية التقييم وكيفية تبنيها وتحديد آليات التحول للجهات لتطبيق المنظومة وذلك بمقارنة متطلبات المنظومة مع الوضع الحالي لمنظومة التميز في دبي وتحديد الخطوات اللازمة للتحول، وتم دراسة فئات المنظومة ومواءمتها مع متطلبات حكومة دبي.وذكر أن منظومة التميز الحكومي خارطة طريق للحكومات تسعى نحو الوصول إلى آفاق جديدة تتعدى التميز لكي تصل إلى مستوى تحقيق الريادة في الأداء والتحول إلى حكومة سباقة ومبتكرة وذكية تكون مثالاً يحتذى به لأفضل الممارسات الحكومية، لافتاً إلى أهمية تعزيز ثقافة التميز والابتكار في الدوائر الحكومية والوصول بها إلى مستويات متفوقة عالمياً.