«كهرباء دبي» تحصد جائزتين على المستوى الخليجي من «كابيتال فاينانس العالمية»

فاز سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بجائزة «المساهمة المتميزة في التوظيف المحلي» لعام 2016 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فيما حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على جائزة «أفضل فريق مالي مؤسسي» على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2016 من مؤسسة «كابيتال فاينانس العالمية».

وجاء فوز سعيد الطاير نظراً لدوره المميز في تجسيد أهداف وغايات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات في تطوير قدرات الكوادر الوطنية، وتحقيق رؤية الإمارات 2021، التي تهدف إلى أن تكون الإمارات واحدة من أفضل الدول بحلول عام 2021، وخطة دبي 2021، التي تهدف إلى أن تكون دبي موطناً لأفراد مبدعين وممكنين، ملؤهم الفخر والسعادة.

وتعمل الهيئة وفق استراتيجية لدعم التوطين وتوفير الكوادر المواطنة في الوظائف التخصصية والنوعية، حيث ينصبّ اهتمامها بالدرجة الأولى على تزويد الموظفين بالمهارات المناسبة التي تواكب احتياجات العمل في الهيئة.

وتُعتبر الهيئة من الهيئات الحكومية الرائدة في إطلاق العديد من البرامج التدريبية للطلبة المواطنين الراغبين بإتمام دراستهم داخل وخارج الدولة في مختلف مجالات الطاقة، وتطبق أعلى معايير الجودة والتميز في الأداء والعمل للارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة لجميع متعامليها، كما تسعى لزيادة وتيرة توطين مختلف الوظائف تطبيقاً لاستراتيجيتها في هذا المجال، وقد قطعت الهيئة شوطاً كبيراً في توطين الوظائف، كما قامت بإطلاق برنامج المنح الدراسية خارج الدولة لدراسة برنامج البكالوريوس في الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي، وأبرمت اتفاقيات مع العديد من المؤسسات والجامعات العالمية لتدريب الموظفين المواطنين في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، ولتبادل التجارب وأفضل الممارسات بما يدعم مسيرة تميزها المؤسسي.

وجاء فوز الهيئة بـجائزة «أفضل فريق مالي مؤسسي» على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2016 تقديراً لجهودها في تطبيق مبادئ الحوكمة المالية الرشيدة، القادرة على تحقيق الاستدامة المالية، وتعمل على ترشيد الإنفاق وتنمية الإيرادات وتعتمد في إدارة مواردها المالية على الكفاءة في عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع، بما يساعد على ضبط نفقات التشغيل.