«نشال» الجمهور في قبضة شرطة دبي

كشف العميد محمد راشد بن صريع المهيري نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة في شرطة دبي عن إلقاء القبض على شخص من الجنسية العربية سرق 5 آلاف درهم من شخص خليجي أثناء الاحتكاك به في أحد الأسواق، كما تم إلقاء القبض على شخص من الجنسية العربية كان يقوم باستغلال السائحين أو الزائرين للدولة عبر توصيلهم بمبالغ مالية كبيرة بعد تقاضي مبلغ 400 درهم لإيصال أحد السائحين من المطار إلى مركز دبي التجاري العالمي.

استغلال

وأضاف العميد بن صريع أنه ورد بلاغ من أحد الأشخاص من الجنسية الخليجية أفاد فيه بفقدان مبلغ 5 آلاف درهم، مبيناً أنه يشك في أحد الأشخاص الذي احتك به أثناء تواجده في السوق وبالبحث والتحري تم تحديد هوية السارق وألقي القبض عليه في مقر سكنه بعد الواقعة بساعات معدودة وبحوزته المبلغ معترفاً باحترافه النشل بين مرتادي الأسواق، مستغلاً الازدحام وتم تحويله للنيابة لاستكمال التحقيقات.

وأشار العميد بن صريع أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أعدت فرقا خاصة خلال فترة الأعياد لتأمين الأسواق والتجمعات وسخَّرت عدداً من الفرق النسائية والمدنية التي تقوم بعملها على مدار الساعة وتقديم المساعدة.

90 %

وأفاد العميد بن صريع أن الإدارة العامة للتحريات لديها خطط لخفض الجرائم في مناطق الاختصاص وتشكيل فرق عمل فعالة، وتفعيل فرق العمل للحد من الجرائم والملاحقة الجنائية وأن إدارة الأمن السياحي تمكنت من حل 99 في المئة من الشكاوى الواردة بشكل كامل، ونجحت في التعامل الفوري والجدي مع مختلف الشكاوى الواردة من داخل وخارج الدولة، وتقديم الدعم والمساندة الفورية لنزلاء الفنادق والمنشآت السياحية من الزوار، عبر التعامل مع جميع العقبات التي تواجههم فيها.

وأفاد المقدم مبارك بن سعيد بنواس مدير إدارة الأمن السياحي أن الشرطة السياحية تسعى إلى تحديث إجراءاتها، ومواصلة توفير الخدمات السياحية، ليس فقط ضمن إطار وحدود إمارة دبي، بل على امتداد الدولة كاملة، بالتعاون مع الإدارات المختصة في مختلف مناطق الدولة.

وأشار إلى أن الهدف الحقيقي من مركبات الشرطة السياحية تعزيز سمعة الأمن والثقة برجال الشرطة، وإبراز المستوى الحضاري الذي وصلت إليه شرطة دبي وضباطها، عبر اختيار كوادر وأفراد يلمّون بجميع المعلومات السياحية.

وأفاد المقدم مبارك أن إدارة الأمن السياحي تتضمن أقسام مختلفة، ولكل قسم اختصاص يخدم قطاعاً معيناً من السياحة، وجميع الأقسام تتعامل مع الفنادق عند الحاجة، مع الإشارة إلى أن قسم الخدمات الميداني المختص الرئيس في التعامل مع الفنادق، عبر متابعة المشكلات التي قد تواجه السيّاح، ووضع الحلول والمقترحات والتواصل مع الفنادق، وزيادة الوعي لدى المسؤولين، ومقدمي الخدمة في تلك المنشآت للمحافظة على الأمن.

استدراج الجمهور

أكد العميد محمد راشد بن صريع رداً على استفسار عن عملية احتيال على شخص خليجي الجنسية أثناء تواجده في دبي مع أسرته عن طريق شركة تعمل في شركة سياحية انه تم حظر استدراج المارة والسياح في المراكز التجارية والمطارات، لتقديم عروضهم عبر إغرائهم بالرحلات السياحية والوجبات المجانية في المطاعم المختلفة أو الإقامات في الفنادق أو ربح جائزة قيمة.

وأفاد بن صريع أن الجمهور يجب أن يكون أكثر وعياً في التعامل مع اي اتصال يرده بربح جائزة قيمة لافتاً إلى أن أسلوب بعض الشركات السياحية تضع زبائنها في حالة نفسية مختلفة، محذراً الجمهور من منحهم أي معلومات شخصية أو أي بطاقات بنكية لهذه الشركات الوهمية.

هدية مسروقة

تمكنت إدارة الأمن السياحي من إلقاء القبض على شخص من الجنسية الآسيوية وصديقته من الجنسية نفسها بعد سرقته لكاميرا سائحة من الجنسية الخليجية أثناء إقامتها في أحد الفنادق في دبي.

وأفاد المقدم مبارك أنه ورد بلاغ من سائحة خليجية أفادت فيها بفقدانها كاميراتها من نوع كانون في الفندق التي كانت تقيم فيه وبالبحث والتحري في شكواها تبين أن أحد العاملين في الفندق عثر عليها وأخفاها ثم أخذها وقدمها هدية لصديقته وألقي القبض عليهما وعثر على الكاميرا في منزل صديقة المتهم ،التي اعترفت بأنها مسروقة، وأحيلا للنيابة لاستكمال التحقيقات.