عروض مراكـــز التســـوق تجذب العائلات فـــــــي العيد..والمتنزهات تتسابق لرسم البهجة

جذبت الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة في مناطق الدولة كافة الجمهور للاحتفال بعيد الأضحى المبارك في يومه الأول، كما شهدت مراكز التسوق زحاماً بسبب العروض والفعاليات.

فقد عمت مظاهر العيد مختلف مناطق أبوظبي وزينت أجواء الترفيه العائلي المراكز التجارية وحدائق وشواطئ المدينة خلال الفترة المسائية مع انخفاض درجات الحرارة واستقبلت حديقة الحيوانات في مدينة العين، زوارها بباقة من الفعاليات المثيرة والمشوقة، وأبرزها 15 جولة في سفاري العين الأفريقية

كما استقبلت حدائق الشارقة في اليوم الأول 20 ألف زائر، وامتلأت الشواطئ العامة في الإمارة بالعائلات التي توجهت للاستمتاع بالأجواء المفتوحة، خاصة مع انخفاض درجة الحرارة نسبياً عن الأيام الماضية.

ونظمت منطقة الفجيرة الأمنية مبادرة «سلامتي في العيد» التي تستهدف زوار الإمارة خلال قضائهم فترة إجازة العيد بمنطقة الفقيت مع أسرهم.

واستقطب جبل جيس وحديقة صقر وكورنيش القواسم في رأس الخيمة، أعداداً كبيرة من العائلات، فيما توافد الزائرون على الحدائق والمنتزهات العامة والشواطئ المفتوحة في الإمارة.

ومن جهة ثانية سجلت مسالخ أبوظبي 500 حالة إعدام جزئي و55 حالة إعدام كلي لأضاحي، فيما جهزت أكثر من 16 ألف أضحية، وذلك على مدار اليومين الأول والثاني من عيد الأضحى المبارك.

واستقبل المسلخ المركزي في عجمان خلال اليوم الأول 793 أضحية، ويسعى إلى تنفيذ خطة لتسريع عملية الذبح، مع وجود فريق عمل يضم 90 موظفاً من العاملين في قطاع الصحة العامة والبيئة.