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سيف بن زايد يعزّي بوفاة إسلام كريموف

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سيف بن زايد يعزّي بوفاة إسلام كريموف سيف بن زايد يعزّي بوفاة إسلام كريموف

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس التعازي والمواساة في وفاة الرئيس إسلام كريموف رئيس جمهورية أوزبكستان.

وقرأ سموه الفاتحة عند قبر الرئيس الأوزبكي الراحل في مدينة سمرقند ثم وضع إكليلاً من الزهور على الضريح.

وأعرب سموه عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في فقدان رجل دولة كبير كرس حياته لخدمة بلده وقيادة شعبه نحو ما يبتغيه من تقدم وتطور متضرعاً سموه إلى الله عز وجل أن يسكن الرئيس الراحل فسيح جناته.

ونقل سموه تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لحكومة وشعب جمهورية أوزبكستان الصديقة بهذا المصاب.

استقبال

ووصل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان إلى مطار سمرقند الدولي في وقت سابق أمس حيث كان في استقباله الفريق أول رستم عنايتوف مستشار الأمن القومي الأوزبكي ونائبه ومدير جهاز الأمن الأوزبكي وحاكم سمرقند ورئيس الأمن العام بسمرقند ورئيس نظم المعلومات الأمنية وعدد من المسؤولين الأوزبك إلى جانب محمد حارب المحيربي سفير الدولة لدى أوزبكستان.

رافق سموه اثناء تقديمه واجب العزاء اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية واللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة وجوعان عويضة سهيل الخييلي والعميد جمعة أحمد هامل القبيسي وعدد من الضباط.

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