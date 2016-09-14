سعود بن صقر يستقبل أسر الشهداء في رأس الخيمة

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مساء أول من أمس في مجلس الضيافة بخزام بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي أسر الشهداء الذين شاركهم فرحة عيد الأضحى المبارك.

وعبّر أسر الشهداء عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة الإسلامية المباركة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية والعمر المديد وعلى شعب الإمارات بمزيد من التقدم والرقي والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.