الزمالك يفتح منطقة الإسكندرية لتسهيل حضور الجماهير لقاء الوداد

اتفق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات على على فتح منطقة الإسكندرية صباح يوم الأربعاء للتسهيل على جماهير ناديه جلب تذاكر لقاء الوداد.

ويلتقي الزمالك بمنافسه الوداد المغربي يوم الجمعة المقبلة في ملعب برج العرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسوف يتم فتح أبواب منطقة الإسكندرية في الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء وسيتواجد بها مندوب من الزمالك لتسجيل إجراءات حضور الجماهير.

وسيتعين على كل فرد يرغب في الحصول على تذكرة تسليم أربع صور شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي على أن يقوم بملء بياناته في استمارة وسيتسلم صورة منها لشراء التذكرة.

أما من أقل من 16 عاما فعليه إحضار أربع صور شخصية وصورة لشهادة الميلاد وصورة من بطاقة الرقم القومي لوالده.