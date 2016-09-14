صحيفة مغربية: هل يتمرد الوداد على الزمالك ' جلاد وقاهر ' فرقنا؟

تذوقت أكثر الفرق المغربية مرارة أفعال الزمالك.. كان هذا ضمن تقرير نشرته صحيفة "المنتخب" واسعة الانتشار في المغرب استعدادا لمواجهة الوداد مع الفريق الأبيض بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الوداد ضيفا على الزمالك مساء الجمعة باستاد برج العرب نحو الخطوة الأولى في الطريق إلى اليابان.

وذكرت الصحيفة أن مباراة الزمالك بالنسبة للوداد تمثل حدثا كبيرا لسببين، الأول كون الزمالك ظل الجلاد وصاحب الاختصاص في قهر الفرق المغربية باستثناء الجيش الملكي في كبريات المباريات القارية.

ولعب الزمالك 15 مباراة ضد الفرق المغربية فاز في تسعة وتعادل أربعة وخسر أثنين فقط.

وأضاف التقرير أن فرق الرجاء والفتح والكوديم والمغرب الفاسي وحتى الوداد في كأس السوبر تذوقوا مرارة الزمالك.

والسبب الثاني هو أن الوداد حال عبوره الزمالك سيكون على بعد خطوة من اليابان وهو الحلم الكبير بالوصول للعالمية.

ونوهت الصحيفة إلى ضرورة دعم جمهور الوداد لفريقها في المباراتين خاصة الإياب يوم 24 سبتمبر الجاري لكي يتأهل ممثل المغرب للنهائي ويتجاوز حاجز من يسمى "ريال مدريد القارة السمراء" والفريق الثاني من حيث عدد الألقاب الإفريقية بخمسة بطولات دوري أبطال بعد الأهلي المتصدر بثمانية ألقاب.