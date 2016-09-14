أخبار عاجلة

كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
وزير الاتصالات يعرض على قيادات «أبل» العالمية فرص الاستثمار في مصر -
بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه» -
صور.. محافظ القليوبية يضع لافتة الشهيد «الحارثي» على مدرسة بمسقط رأسه -
ضبط سائق حافلة مدرسية بأسوان لتعاطيه المخدرات -
الأمن الوطني يضبط 29 أجنبيًّا في الإسماعيلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المغرب يستنكر إقرار الكونجرس الأمريكى مشروع قانون يجيز مقاضاة السعودية

Google+ Print
المغرب يستنكر إقرار الكونجرس الأمريكى مشروع قانون يجيز مقاضاة السعودية المغرب يستنكر إقرار الكونجرس الأمريكى مشروع قانون يجيز مقاضاة السعودية

> الرباط (أ ف ب)

أعرب المغرب الثلاثاء عن استنكاره لمشروع القانون الذى أقره الكونجرس الأمريكى والذى يجيز لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة دول مثل ومطالبتها بتعويضات، وقالت وزارة الخارجية المغربية فى بيان أنه "لا يجب، فى أى حال من الأحوال، تحميل مسؤولية الأعمال التى يقوم بها أشخاص معزولون لبلدانهم".وأضافت أنه "لا يتعين الخلط بين الأفعال المنسوبة إلى أشخاص معزولين وبين مسؤولية الدول. إن مثل هذا الخلط من شأنه أن يدفع إلى إعادة النظر فى تاريخ الإنسانية برمته".

وشددت الوزارة على أن المغرب "يذكر بمبدأ الحصانة القضائية للدول، المنصوص عليه فى القانون الدولي، والذى يعد ضروريا من أجل علاقات دولية هادئة".وحذرت الخارجية المغربية فى بيانها من أن "استهداف وتشويه سمعة دول صديقة للولايات المتحدة من شأنه أن يضعف الجهود الدولية، بما فيها الأميركية، فى مجال مكافحة الإرهاب".

ولفت البيان إلى أنه بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 "أبانت دول عربية، خاصة فى منطقة الخليج، عن التزام قوي، من خلال تقديم الدعم المعنوى والعسكرى والمالى للجهود الدولية، بما فيها الأميركية، فى مجال مكافحة الإرهاب".وأضاف إن "الإلتزام الإرادى للدول هو حجر الأساس فى الحرب الدولية ضد الإرهاب والتطرف العنيف. ويتعين تعزيز هذا الإلتزام وتشجيعه".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية