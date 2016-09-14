للنساء.. غسل الملابس الداخلية بالماء الساخن يجنبك عدوى الخميرة المهبلية

عدوى الخميرة المهبلية تعرف أيضا باسم داء المبيضات وتحدث لكثير من النساء، وتحدث بسبب فطر الكانديدا، وتتسبب هذه العدوى فى ظهور حكة شديدة وتورم واحمرار، وذلك وفقاً لما نشره موقع Health Line.

عدوى الخميرة المهبلية يمكن أن تنتشر عن طريق الاتصال الجنسى وعلاج عدوى الخميرة بسيطة نسبيا، وهذا يتوقف على مدى شدة العدوى.

وتشير الأبحاث إلى أن مبيضات الخميرة هى كائنات حية دقيقة والتى توجد فى منطقة المهبل، والتى لا تعمل بشكل فعال فى حالة وجود خلل فى النظام الغذائى وهذا يؤدى إلى فرط نمو الخميرة، الذى يسبب أعراض عدوى الخميرة المهبلية.

وتشير بعض الدراسات إلى أن عدوى الخميرة المهبلية تحدث لبعض الأسباب منها:

· المضادات الحيوية

· الحمل

· مرض السكرى

· الجهاز المناعى الضعيف

· العادات الغذائية السيئة

· عدم التوازن الهرمونى قرب الدورة الشهرية

· الإجهاد

· قلة النوم

كما يؤكد الأطباء أن عدوى الخميرة المهبلية لها مجموعة مشتركة من الأعراض ومنها:

· الحكة

· التهابات

· كميات كبيرة أو صغيرة من الإفرازات المهبلية، وغالبا تكون بيضاء اللون أو رمادى وسميكة

. ألم أثناء ممارسة الجنس

· وجع

· طفح جلدى

وفيما يلى بعض الطرق الشائعة للوقاية من هذه العدوى:

· تجنب ارتداء السراويل الضيقة والملابس الضيقة

· اتباع نظام غذائى متوازن

· تناول الزبادى

· ارتداء الألياف الطبيعية مثل القطن والكتان والحرير

· تجنب الجلوس فى أحواض المياه الساخنة

· غسل الملابس الداخلية فى الماء الساخن