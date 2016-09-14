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بالفيديو - الظهور الأول يتأجل لجابر.. بازل يتعادل مع لودوجوريتس

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بالفيديو - الظهور الأول يتأجل لجابر.. بازل يتعادل مع لودوجوريتس بالفيديو - الظهور الأول يتأجل لجابر.. بازل يتعادل مع لودوجوريتس

تأجل الظهور الأول لعمر جابر في دوري أبطال أوروبا بعدما غاب عن المشاركة أمام لودوجوريتس في بداية مشوار دوري الأبطال.

وتعادل بازل أمام لودوجوريتس بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من المجموعة الأولى من دور مجموعات دوري الأبطال.

لودوجوريتس البلغاري تقدم أولا عن طريق جوناثان كافو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني وقبل النهاية بـ10 دقائق نجح ريناتو ستيفن في تعديل النتيجة.

وجلس عمر جابر على مقاعد البدلاء طوال المباراة ولم يشارك.

وحصد بازل نقطته الأولى نفس حال أرسنال وسان جيرمان ولودوجوريتس. نقطة لكل فريق.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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