«سامسونج» تخسر 26 مليار دولار بعد سحبها لـ «نوت 7»

كشفت مؤسسة ” فاكتست “، والمتخصصة فى مجال البيانات المالية، أن شركة سامسونج، خسرت نحو 26 مليار دولار، بعدما أعلنت عن سحب أحدث هواتفها الذكية جالاكسي نوت7 من أسواق العالم.

و وفقًا لـ “فاكتست” ، فإن أسهم سامسونج انخفضت بنسبة 6.9%، في البورصة الكورية خلال 4 أيام فقط، لتصل إلى أقل مستوى لها منذ يوليو الماضي، وذلك وفقًا لما نشرته سكاى نيوز عربية.

وأنهت أزمة نوت 7 الأخيرة فترة انتعاش أخيرة لسامسونج رغم المنافسة الشرسة مع الشركات الصينية، مستفيدة من الأرباح القوية لهاتف جالاكسي إس7.

وحاولت سامسونج تفادي هذا الانخفاض الحاد في الأسهم عبر مجموعة من القرارات أبرزها تعيين اسم جديد في مجلس إدارة الشركة، وأيضا بيع أعمالها في مجال صناعة الطابعات إلى شركة “إتش بي” نظير مليار دولار تقريبًا، ولكنها كانت قرارات غير مجدية بصورة كبيرة.