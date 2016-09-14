أثقال - الذهبيات تتوالى.. محمد الديب يحطم الرقم البارالمبي مرتين ويحصد الثالثة

حصد الرباع المصري محمد الديب الميدالية الذهبية الثالثة لمصر في بارالمبياد ريو 2016 ضمن منافسات رفع الأثقال ونجح في تحطيم الرقم البارالمبي مرتين.

وبدأ الديب في المحاولة الأولى في رفع 233 كجم وذلك في منافسات وزن 97 كجم وحطم به الرقم البارالمبي.

وفي المحاولة الثانية رفع 237 لكنها فشلت قبل أن ينجح في رفع الثقل ذاته في المحاولة الثالثة ليحطم الرقم الذي حطمه في المحاولة الأولى.

وكاد أن ينجح في تحطيم الرقم البارالمبي برفع 244 كجم لكن الديب اكتفى بتأكيد الذهبية لمصر.

وباتت هذه هي الميدالية الذهبية الثالثة لمصر في بارالمبياد ريو 2016 والتاسعة إجمالا بواقع ثلاثة ميداليات فضية ومثلهم برونزية.

الصورة من صفحة أخبار الرياضة المصرية