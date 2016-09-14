«محمد الديب».. عانقه السيسي ووعده بوسام الجمهورية فأحرز ذهبية في البارالمبية

حقق لاعب المنتخب الوطني محمد الديب،من ذوي الاحتياجات الخاصة، الميدالية الذهبية فى منافسات وزن 97 كجم وتحطيم الرقم القياسى، فى دورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليا بمدينة ريو دى جانيرو البرازيلية لعام 2016 .

و رفع “الديب”بهذه الجائزة، رصيد مصر في البطولة الي 3 ميداليات ذهبية للبعثة المصرية في ريو دي جانيرو.

وكان “محمد الديب”، قد إلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق قبل مغادرة البعثة للبرازيل، وذلك خلال إحتفالية يوم الشباب المصرى، التى أقيمت فى دار الأوبرا .

وقام الرئيس خلال هذا الإحتفال بتقبيل محمد الديب، وهو ما عبر عنه “الديب” بأنها كانت قبلة من أب لإبنه .

وطلب “الديب” في هذا الاحتفال الذي إلتقي فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الحصول على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى فى حال تحقيق أى بطل باراليمبى ميدالية فى الأولمبياد .