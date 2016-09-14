اليك بالدوين يرزق بطفله الثالث

أعلنت هيلاريا بالدوين Hilaria Baldwin على صفحتها الخاصة بموقع انستقرام استقبالها مولودها الثالث من زوجها النجم اليك بالدوين Alec Baldwin في نيويورك.

ونشرت هيلاريا البالغة من العمر 33 عاماً صورة لمولودها الجديد من داخل المستشفى.

وقد اطلق الثنائي على الطفل الجديد اسم ليوناردو Leonardo Ángel Charles Baldwin.

يذكر أن اليك وهيلاريا لديهما طفلان وهما كارمن البالغة من العمر 3 أعوام و رفاييل عاماً واحداً.