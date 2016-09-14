أخبار عاجلة

كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
وزير الاتصالات يعرض على قيادات «أبل» العالمية فرص الاستثمار في مصر -
بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه» -
صور.. محافظ القليوبية يضع لافتة الشهيد «الحارثي» على مدرسة بمسقط رأسه -
ضبط سائق حافلة مدرسية بأسوان لتعاطيه المخدرات -
الأمن الوطني يضبط 29 أجنبيًّا في الإسماعيلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

اليك بالدوين يرزق بطفله الثالث

Google+ Print

الثلاثاء 13-09-2016 13:54

أعلنت هيلاريا بالدوين Hilaria Baldwin على صفحتها الخاصة بموقع انستقرام استقبالها مولودها الثالث من زوجها النجم اليك بالدوين Alec Baldwin في نيويورك.

ونشرت هيلاريا البالغة من العمر 33 عاماً صورة لمولودها الجديد من داخل المستشفى.

وقد اطلق الثنائي على الطفل الجديد اسم ليوناردو Leonardo Ángel Charles Baldwin.

يذكر أن اليك وهيلاريا لديهما طفلان وهما كارمن البالغة من العمر 3 أعوام و رفاييل عاماً واحداً.

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي