شادي سرور يعترف بفشل فيلمه "تايتنك بالعربي" ويكشف السبب

بعد 24 ساعة فقط من عرضه، قدم الفنان الشاب شادي سرور اعترافاً واضحاً بفضل فيلمه الجديد "تايتنك بالعربي" الذي عرض حصرياً عبر موقع اليوتيوب، وأكد عبر حسابه الشخصي بموقع الـ "فيس بوك" أن السيناريو لم يتم تنفيذه كاملاً، وأنه لم يكن ممثلاً ممتازاً بسبب رهبته من أول تجربة احترافية أمام عدسات السينما!!

شادي طلب دعم جمهوره، مؤكداً أن 65 بالمئة فقط من السيناريو المكتوب تم تنفيذه وهذا سبب خللاً واضحاً في الفيلم المعروض، كما أنه اعتاد تصوير الفيديوهات السابقة بارتجال، وهذه أول مرة يخوض تجربة احترافية كاملة، وطالب جمهوره الذي يراه مجتهداً بدعمه، وقال: اتعلمت الدرس.

يذكر أن الفيلم تخطى حاجز المليون مشاهدة، ولكنه تعرض لانتقادات لاذعة جداً، خاصة بعدما حوّل الفيلم الرومانسي لنسخة سوقية جداً، تخلو من التمثيل الجيد ومن الكوميديا أيضاً.