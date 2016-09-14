أحمد حلمي "بطل تويتر": وعد بفيلم ومسلسل وبرنامج للأطفال وكتاب جديد

رغم أن عنوان فيلمه الجديد "لف ودوران" الا أن أحمد حلمي أصر على الرد مباشرة وبصراحة ووضوح على أغلب الأسئلة الموجهة له من جمهور هاشتاق #AskHelmy، الذي تصدر التريند المحلي لموقع التغريدات تويتر، خاصة بعدما بدت بعض إجابات حلمي غير متوقعة ومنها أمنيته العمل مع يحيى الفخراني وأحمد مكي، والعودة لتقديم برامج الأطفال وحلمه بتغيير نهاية فيلم "الف مبروك" بحيث لا يموت البطل، ومشاركة زوجته منى زكي وبطلات فيلمه الجديد دنيا سمير غانم وجميلة عوض بالهاشتاق.

حلمي صدم الجميع بتأكيده أنه كان يتمنى تغيير نهاية فيلمه "ألف مبروك" وألا ينتهي الفيلم بموت بطله "أحمد"، وكشف عن رغبته في العودة لتقديم برامج مخصصة للأطفال مرة أخرى بشرط أن يكون الموضوع جيد ومهم، كما أكد أنه يريد أن يقف أمام الفنان يحيى الفخراني في أي عمل، مُضيفًا: "من يقف أمام الفخراني سيتعلم الكثير"، وأكد أيضاً أنه يريد أن يقدم عملًا مع أحمد مكي باعتبارهما أصدقاء، وطريقته في العمل مختلفة.

ورداً على سؤال عن كيفية هروبه من مقالب الفنان رامز جلال، قال حلمي إن الطريقة المُثلى للهروب من رامز هي عدم الرد على اتصالاته قبل شهر رمضان بأربعة أشهر على الأقل، فبالتالي لن يستطيع العثور عليه ليكون أحد ضحايا برامجه.

رداً على سؤال عن فيلمه المفضل قال: "الاجابة النموذجية هي انها كلهم ولادي، لكن هناك افلام ليها مكانة في قلبي لأنها فيها نقله وتجارب ومجازفة مثل عسل أسود وآسف على الإزعاج، وهناك أفلام في بداياتي ايضاً منها زكي شان وظرف طارق ومطب صناعي".

وحول أفضل أعمال زوجته منى زكي أكد إنه يحب عدداً كبيراً من الادوار التي قدمتها مني زكي في مشوارها الفني، وأضاف: "منى لديها أدوار كثيرة جداً احبها مثل دورها في فيلم السادات وفيلم "ابو علي" وحبيت كثيراً دورها في اخر مسلسلاتها "أفراح القبة".

وعن الأفضل من بين الشقيقتين إيمي ودنيا سمير غانم، قال حلمي أنه مثل أيضاً مع والدتهن الفنانة دلال عبد العزيز، والأفضل منهن جميعاً هو تمثيل الأستاذ سمير غانم.

حول أعماله القادمة قال أنه يخطط لفيلم جديد ومسلسل لم يكشف عن تفاصيله، إضافة للعودة لتأليف الكتب ، كما لم يمانع من المشاركة في دوبلاج أفلام ديزني إن عرضت عليه.