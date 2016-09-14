جنات تبدع في الغناء لفيروز وعبد الحليم

قدمت المطربة المغربية جنات أولى حفلات عيد الأضحى بفندق "شتيجنبرجر الداو" بالغردقة وسط عدد كبير من الجمهور الذي حرص على حضور الحفل والإستماع لأغاني جنات.

جنات أبدعت في الحفل بمجموعة متميزة من أغنياتها القديمة والجديدة إلا أن تفاعل الجمهور معها كان كبيراً عندما غنت سهر الليالي للمطربة فيروز وغنت موعود للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

حرصت جنات على مداعبة الجمهور والرقص والتمايل مع أغنياتها كما حرصت على الترحيب بجمهورها وكان من بين الحضور المنتج كامل أبو علي الذي وجهت له تحية خاصة وبدوره رقص على أغنياتها وظل يحييها طوال فقرتها الغنائية.

غنت جنات لما يزيد عن ساعة كاملة وتفاعلت مع الجمهور بشكل كبير والذي كان متعدد الجنسيات وكان من بينهم جمهور تونسي وتحدثت إليهم جنات بالتونسية كما قامت جنات بالتقاط الصور مع الجمهور وهي على خشبة المسرح حيث أوقفت الحفل ما يقرب من دقيقتين والتقطت العديد من الصور كما استجابت لرغبة الجمهور في غناء الأغاني التي طلبها منها.