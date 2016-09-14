محمد حماقي يحقق حلم معجبة في حفل الغردقة

قدم محمد حماقي واحدة من أهم حفلات عيد الأضحى وواحدة من أكثر حفلاته نجاحاً على حسب تعبيره حيث قال إن القائمين على فندق شتيجنبرجر نظموا الحفل بشكل احترافي عالمي وكان حفلاً رائعا قدم خلاله مجموعة كبيرة من الأغاني وسط تفاعل غير عادي من جمهور الحفل.

حضر الحفل من الفنانين أحمد رزق وإيمان العاصي والمنتج كامل أبو علي والمذيعة جيهان عبد الله التي قامت بتقديم الحفل وهنا شيحة وممدوح موسى ورقصوا جميعاً على أغاني حماقي كما حرص هو على الترحيب بهم كل باسمه.

تقليد آخر اتبعه حماقي وهو تقديم الشكر لكل فرد من أفراد فرقته وإدارة أعماله ولجمهور الحفل والقائمين عليه.

حماقي تفاعل مع الجمهور بشكل غير عادي حيث غنى لما يقرب من ساعتين كاملتين وحرص على معرفة رأي الجمهور في الأغاني التي يريد منه تقديمها وغنى لهم كل الأغاني التي طلبوها ومن الأغاني التي شهدت تفاعلاً غير عادياً أغنية "ما بلاش".

من جهة أخرى حملت احدى الفتيات لافتة كتبت عليها "أريد الغناء معك" وبالفعل لبى حماقي رغبتها وغنت معه وهي تقف وسط الجمهور وأبدي حماقي إعجابه بصوتها.