الفلسطينية سالي فريتخ.. ملكة جمال العرب في أمريكا

فازت الشابة الفلسطينية سالي فريتخ بلقب ملكة جمال العرب في الولايات المتحدة الأمريكية للعام 2016، وتم تتويجها في الحفل الذي أقيم في Mount Airy Casino & Resort بولاية بنسلفانيا.

فريتخ وصلت إلى تصفيات المسابقة على الرغم من أنها لم تكن تفكر بالمشاركة في هذه المسابقة، بل كانت في زيارة لولاية تكساس، وأخبرتها صديقة لها بأن تشارك بالمسابقة لتطابق الشروط عليها.

سالي البالغة من العمر 28 عاماً، التي درست اللغتين الفرنسية والإيطالية في جامعة اليرموك بالأردن، مرّت بالعديد من العوائق المجتمعية والأسرية، إلا أنها بإصرارها استطاعت تجاوزها والتميز في مجال عرض الأزياء.

وأصبحت سالي أيقونة في الأناقة والموضة، كما حصلت على الشهرة بمتابعة الآلاف لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

اشتركت في المسابقة أكثر من 1000 فتاة وفي المرحلة الثانية من التصفيات وصلت 100 فتاة، وإلى التصفيات الأخيرة وصلت 20 فتاة.

وقبل حفل التتويج، قالت الشابة الفلسطينية إنها تهدف إلى بناء مستشفى لأطفال مرضى السرطان في غزة في حال فوزها بالمسابقة.