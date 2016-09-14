جديد كيم كردشيان.. Kimojis رئاسية تبكي كلينتون وترامب

يبدو أن النجمة العالمية كيم كردشيان Kim Kardashian وجدت طريقتها الخاصة لحث الشعب الأمريكي على المشاركة في الإنتخابات الرئاسية التي ستقام في نوفمبر 2016.

ففي ظل المنافسة المحتدمة بين هيلاري كلينتون Hillary Clinton، مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة، والمرشح الجمهوري دونالد ترامب Donald Trump، أعلنت كردشيان إضافتها عدة رموز جديدة لتطبيق Kimojis الخاص بها، الأول عبارة عن وجه كلينتون يبكي، والثاني يظهر ترامب يبكي، والثالث يعود للرئيس الحالي باراك أوباما Barack Obama وهو يبكي.

ومن بين الرموز "الرئاسية" الجديدة: البيت الأبيض، تمثال الحرية، علم الولايات المتحدة الأمريكية، وعلم أمريكا فوقه عبارة: أنا أدليت بصوتي.

كيم نشرت صور الـ Emojis على موقها الخاص، وقالت: "مفاجأة!!! إليكم Kimojis رئاسية جديدة.. لا تنسوا أن تصوتوا".

يشار إلى أن كيم كردشيان أطلقت العام الماضي، مجموعتها الخاصة من الرسوم والرموز مطلقة عليها إسم تطبيق Kimojis.