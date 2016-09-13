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أستاذ إدارة الأزمات بكلية الشرطة: «الحكومة معذورة..وأنا مشفق عليها»

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أستاذ إدارة الأزمات بكلية الشرطة: «الحكومة معذورة..وأنا مشفق عليها» أستاذ إدارة الأزمات بكلية الشرطة: «الحكومة معذورة..وأنا مشفق عليها»

أستاذ إدارة الأزمات بكلية الشرطة اللواء الدكتور

قال أستاذ إدارة الأزمات بكلية الشرطة اللواء الدكتور، محسن الفحام، إن انتشار ظاهرة الشائعات في يُعد موضوعًا قديمًا، وليس وليد اللحظة، مضيفًا أن هناك شريحة فقيرة في المناطق العشوائية، وأخرى من الشباب التي تستخدم الإنترنت بصورة كبيرة تساهما في انتشار هذه الظاهرة.

وأضاف الفحام خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن السلطة الحالية تولت إدارة البلاد في ظروف غير عادية، لذلك من الصعب في المرحلة الحالية القضاء على هذه الشائعات بصورة سريعة، قائلاً: “ الحالية معذورة.. وأنا مشفق عليها”.

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