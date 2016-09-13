"التضامن": بدء الجسر الجوى لرحلات عودة حجاج الجمعيات الأهلية 17 سبتمبر

قال محمد عثمان، رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، إنه من المقرر أن يبدأ الجسر الجوى لرحلات عودة حجيج الجميعات الأهلية فى 17 من سبتمبر الجارى، وذلك لحجاج بورسعيد والمنوفية على أن تتوالى رحلات العودة لأرض الوطن تباعا حتى نهاية الشهر الجارى، مؤكدا وجود تمثيل لبعثة الجمعيات بمكة المكرمة لحين نزوح الحجاج إلى المدينة المنورة أو جدة بالنسبة لمن حان وقت سفره للقاهرة.

وأشار عثمان، فى بيان أصدرته وزارة التضامن، إلى استمرار أداء حجاج بيت الله الحرام من حجيج الجمعيات الأهلية مناسكهم فى سهولة ويسر وسط ترتيبات امنية مشددة حيث بدء الحجيج ظهر اليوم، الثلاثاء، رمى الجمرات الثلاث، الصغرى والوسطى والكبرى، فى أول يوم من أيام التشريق.

وأشار عثمان إلى عدم تلقى أى شكوى فى هذا السياق مع تواجد دائم ميدانيا لأعضاء البعثة مع الحجيج للتأكد من تقديم كافة الخدمات لهم.

وأكد رئيس البعثة على انتهاء بعثة الوزارة من الاستعدادات النهائية لبدء تنفيذ خطة تفويج حجيج الجمعيات الأهلية من مشعل منى إلى مكة المكرمة، والتى من المقرر أن تبدأ مساء الغد عقب انتهاء حجيج الجمعيات الأهلية من رمى الجمرات بمنى حيث تعد بعثة الجمعيات الأهلية من الحجاج المتعجلين، وبعد التأكد من عمل طواف الإفاضة للحالات الخاصة، مضيفا أنه من المقرر فى هذا المضمار نقل غرفة العمليات المركزية للبعثة إلى المدينة المنورة بفندق الإيمان رويال بالمنطقة المركزية الشمالية مع استئناف عمل لجان مطار جدة والمدينة فى بدء رحلات عودة حجيج الجمعيات إلى القاهرة.