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"رياضة البرلمان" توصى باستخراج كارنيهات للمشجعين كشرط لعودة الجماهير

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"رياضة البرلمان" توصى باستخراج كارنيهات للمشجعين كشرط لعودة الجماهير "رياضة البرلمان" توصى باستخراج كارنيهات للمشجعين كشرط لعودة الجماهير

>كتب ـ هشام عبد الجليل

قال سمير البطيخى، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن اللجنة أرسلت مذكرة إلى وزارتى الداخلية والشباب والرياضة واتحاد الكرة ورؤساء الأندية من أجل إعلان موقفهم النهائى من عودة الجمهور للملاعب مرة أخرى قبل بدء الدورى العام يوم الخميس المقبل.

 

وأشار البطيخى، فى تصريحه لـ"اليوم السابع" إلى أن اللجنة أوصت بضرورة توفير الاشتراطات التى نصت عليها النيابة بعد التحقيقات فى حادثة استاد بورسعيد والمتمثلة فى عمل فواصل بين المدرجات وتركيب كاميرات فى جميع الأماكن وتعلية الأسوار وتركيب بوابات إلكترونية وذلك لمنع اعمال الشغب وسهولة وإلقاء القبض على مثيرى الشغب.

واقترح عضو لجنة الشباب والرياضة، أن يتم استخراج كارنيهات للمشجعين إلى جانب حصولهم على تذاكر المباريات وهذا لسهولة معرفة عدد الحاضرين إلى جانب ضرورة حضور مشجعى النادى صاحب المباراة وتفريق الجمهور فى لاستاد ككل والقضاء على ظاهرة الثالثة شمال والثالثة يمين.

ولفت سمير البطيخى، إلى أن الألتراس تحولوا إلى عناصر ضاره لأنديتهم بأفعالهم التخريبية ولابد من زيادة الوعى وان يشارك الإعلام فى القضاء على هذه الظاهرة الدخيلة على الكرة المصرية.


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مصر 365

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