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حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 14 سبتمبر

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حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 14 سبتمبر حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 14 سبتمبر

توقعات جاكلين عقيقي

 



مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن تغيير قد لا يكون بالضرورة سيئاً، لكن قد تحتاج إلى نصيحة، وثمة من هو مستعد للمساعدة
عاطفياً: انفراجات مهمّة تطال وضعك العاطفي، وهذا ما يؤدي الى مستقبل اكثر استقراراً واشراقاً
صحياً: إذا حصلت على إجازة، عليك التوجه إلى أي مكان يشعرك بالراحة جسدياً

 



ابراج مكتوب


تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

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