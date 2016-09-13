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إصابة«شيمون بيريز» بسكته دماغية ووضعه على جهاز التنفس الصناعي

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إصابة«شيمون بيريز» بسكته دماغية ووضعه على جهاز التنفس الصناعي إصابة«شيمون بيريز» بسكته دماغية ووضعه على جهاز التنفس الصناعي

شيمون بيريز_الرئيس الإسرائيلى الأسبق

قال أطباء، إن الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز وضع “على جهاز تنفس صناعي” بعد اصابته بسكتة دماغية.

ونقل بيريز، إلى مستشفى مركز تل هاشومير الطبي في شيبا، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، وأفاد بيان رسمي بأن بيريز لم يفقد الوعي، وأن حالته مستقرة، بحسب ما نشرته “سى إن إن” عربية.

وكان بيريز، الحائز على جائزة نوبل للسلام، خضع لجراحة في المستشفى نفسها في يناير الماضي بعد إصابته بسكتة قلبية، وشغل بيريز معظم المناصب القيادية السياسية منذ نشأة دولة إسرائيل عام 1948، وأطلق عليه لقب مهندس البرنامج النووي الإسرائيلي.

وتولى بيريز رئاسة الوزراء مرتين، وأصبح رئيسًا للبلاد من عام 2007 إلى 2014، وفاز بيريز بجائزة نوبل عام 1994، مناصفة مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ورئيس الوزراء السابق أسحق رابين، حول دوره في مفاوضات السلام في أوسلو.

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