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حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 14 سبتمبر

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حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 14 سبتمبر حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 14 سبتمبر

برج الميزان


توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: حاول أن تتوصل إلى نتائج واضحة، ولكن بعيداً عن الالتباس والمشكلات، واعمل بصمت
عاطفياً: بعض التنازلات تؤسس لثقة كبرى مع الشريك، وتمنح الأفضلية لمستقبل مشرق ومستقر
صحياً: أظهر للجميع قدرتك على تنفيذ القرارات المتعلقة بوضعك الصحي، واجعلهم يتمثلون بك


ابراج مكتوب
 

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

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