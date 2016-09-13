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ما لا تعرفه عن «راندا تاج الدين» صاحبة ذهبية رفع الأثقال بالباراليمبية

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ما لا تعرفه عن «راندا تاج الدين» صاحبة ذهبية رفع الأثقال بالباراليمبية ما لا تعرفه عن «راندا تاج الدين» صاحبة ذهبية رفع الأثقال بالباراليمبية

 

راندا تاج الدين

حصلت راندا تاج الدين لاعبة الوطنى لرفع الأثقال على الميدالية الذهبية في منافسات وزن 86 ك برفع الأثقال في دورة الألعاب الباراليمبية المقامة حاليًا بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية 2016 ، وبهذه الميدالية رفعت رصيدها إلى 8 ميداليات بواقع ذهبيتين و3 فضيات و3 برونزيات.

راندا تاج الدين، ولدت بمدينة الإسماعيلية عام 1987، وعندما بلغت سن 19 عاما شاركت ضمن المنتخب القومى لرفع الأثقال ببطولة العالم بكوريا عام 2006 وحققت ذهبية منافسات الناشئات وفضية منافسات العمومى.

وشاركت فى عام 2008 ضمن المنتخب القومى فى دورة بكين البارالمبية وحققت الميدالية الفضية فى وزن 75 ك، وبتفوقها الرياضى فى دورة بكين استطاعت أن تعمل بالشركة المصرية للاتصالات عام 2009 وأن تلعب ضمن بطولات النشاط المحلى باسم نادى المصرية للاتصالات.

كما شاركت فى بطولة العالم بماليزيا عام 2010 وحققت فضية فى وزن 75 ك وفى ثانى مشاركة بارالمبية للرباعة المصرية حققت فى دورة لندن البارالمبية عام 2012 فضية وزن 82.5 ك.

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