«الأهلي» يتوج بطلًا للسوبر الإماراتي للمرة الرابعة

توج النادي”الأهلي” بطلًا للسوبر الاماراتي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد تغلبه علي فريق”الجزيرة”، بهدفين نظيفين مقابل هدف واحد .

وأحرز اللاعب محمد فوزي، الهدف الأول في الدقيقة 43 من المباراة ، وذلك في الشوط الأول .

بينما أحرز اللاعب رودريغودوس سانتوس، الهدف الثاني، في الدقيقة 68 من المباراة الصعبة بين الفريقين ، وذلك من خلال ضربة جزاء.

فبما أحرز نادي”الجزيرة” هدف التشريف، في الدقيقة قبل الاخيرة ، قبل إنتهاء الشوط الثاني للمباراة.

وكانت مباراة السوبر الإماراتي التي جمعت الفريقين ، قد أقيمت للمرة الأولي بالقاهرة ، علي استاد الدفاع الجوي .