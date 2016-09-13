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«الأهلي» يتوج بطلًا للسوبر الإماراتي للمرة الرابعة

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«الأهلي» يتوج بطلًا للسوبر الإماراتي للمرة الرابعة «الأهلي» يتوج بطلًا للسوبر الإماراتي للمرة الرابعة

توج النادي”الأهلي” بطلًا للسوبر الاماراتي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد تغلبه علي فريق”الجزيرة”، بهدفين نظيفين مقابل هدف واحد .

وأحرز اللاعب محمد فوزي، الهدف الأول في الدقيقة 43 من المباراة ، وذلك في الشوط الأول .

بينما أحرز اللاعب رودريغودوس سانتوس، الهدف الثاني، في الدقيقة 68 من المباراة الصعبة بين الفريقين ، وذلك من خلال ضربة جزاء.

فبما أحرز نادي”الجزيرة” هدف التشريف، في الدقيقة قبل الاخيرة ، قبل إنتهاء الشوط الثاني للمباراة.

وكانت مباراة السوبر الإماراتي التي جمعت الفريقين ، قد أقيمت للمرة الأولي بالقاهرة ، علي استاد الدفاع الجوي .

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