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محلل سياسي: الفيصل النهائي في تقييم الهدنة السورية هو مدى الالتزام بها

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محلل سياسي: الفيصل النهائي في تقييم الهدنة السورية هو مدى الالتزام بها محلل سياسي: الفيصل النهائي في تقييم الهدنة السورية هو مدى الالتزام بها

المحلل السياسي الدكتور عفيف الدلة

قال المحلل السياسي الدكتور عفيف الدلة، إن الفيصل النهائي في تقييم الهدنة في سورية يتمثل في مدى الالتزام أو عدم الالتزام بها، مضيفًا أنه عند الحديث عن الدولة السورية، فـ نتحدث عن كيان موجود له مؤسسات ورأس وقادر علي اتخاذ القرار.

وأضاف الدلة خلال لقائه ببرنامج “وراء الحدث”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي بهاء ملحم، أن الأزمة الحقيقة لدي الجانب الأخر بأن هناك مجموعات مختلفة فى المسميات والمرجعيات كلها تحمل السلاح، ولاتؤمن بالتسوية، لاسيما بعد وجود 23 خرقاً للهدنة من جانب التنظيمات المسلحة فى ريف حلب.

وأوضح الدلة أنه: “قبل سريان الهدنة تم استهداف أحياء حلب بقذائف وصواريخ من صنع الجماعات المسلحة، أسفرت عن مقتل ما يقرب من 20 شخصاً”، موضحاً أن الطيران الروسي والسوري حلفاء، وبالتالي عندما تلتزم الدولة السورية فروسيا هي الأخري ملتزمة، وأكد الدلة أن الدولة السورية تسعي من خلال الهدنة لالتقاط الأنفاس، ومحاولة حقن دماء الشعب السوري فى أحباء حلب.

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