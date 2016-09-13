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زيدان: قائمة كل مباراة هي أسوأ شيء بالنسبة لأي مدرب

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زيدان: قائمة كل مباراة هي أسوأ شيء بالنسبة لأي مدرب زيدان: قائمة كل مباراة هي أسوأ شيء بالنسبة لأي مدرب

(إفي): قال المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان إنه دائما ما يواجه صعوبة في قائمة اللاعبين الذين يستدعيهم لأي مباراة، مشيرا إلى أن سياسة التناوب ستجعل الكل يشعرون بأهميتهم.

وصرح المدرب "مسؤوليتي هي صناعة الفريق. القائمة هي أسوأ شيء بالنسبة لأي مدرب. أن تترك أربعة أو خمسة لاعبين حينما يكون الجميع يتدرب يوميا بنفس الصورة".

وتابع زيدان "بالحديث عن سياسة التناوب ليفكر كل أحد فيما يرغب فيه ولكن هدفي من ورائها ليس إسعاد الكل، بل أقوم بهذا الأمر بناء على احترافية كل لاعب".

وشدد المدرب على أن كل لاعبي الفريق لهم أهمية، مشيرا إلى أنه يخوض كل مباراة وهو يفكر في اللاعبين الأنسب لمجرياتها.

وأكمل المدرب "في ظل المنافسات الموجودة لدينا وصعوبة اللعب كل ثلاثة أيام، لذا فإن أهم ما يعنيني هو الفريق، ودائما ما سأهتم به، اللاعبون يفهمون صعوبة لعب كل المباريات لأن هذا منطقي، لن أكذب على اللاعب ولكن الجميع سيحظى بدقائق لأنهم جميعم هامين".

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