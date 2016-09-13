ليلة_الأبطال - تأجيل لقاء سيتي ومونشنجلادباخ بسبب الأحوال الجوية

تقرر تأجيل انطلاق مباراة مانشستر سيتي أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا بسبب سوء الأحوال الجوية.

جولة أولى من دور مجموعات دوري الأبطال تنطلق اليوم الثلاثاء.

وكان من المقرر أن يستضيف سيتي نظيره مونشنجلادباخ في الجولة الثالثة من دور المجموعات إلا أن سوء الأحوال الجوية تسبب في تأجيل المباراة.

وانهالت الأمطار الغزيرة على ملعب سيتي أوف مانشستر ومع سوء أرضية الملعب لن تنطلق المباراة في موعدها وتم تأجيلها بشكل رسمي.

ولم يتحدد حتى الآن الموعد الرسمي لانطلاق المباراة سواء انطلاقها اليوم الثلاثاء أيضا أو في يوم أخر.