ليلة_الأبطال – مؤتمر زيدان: الريال ليس المرشح الأوفر للبطولة.. ولشبونة سيشن حربا

(إفي): أظهر المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان طموحا للحفاظ على لقب دوري الأبطال الأوروبي هذا الموسم، ولكنه أشار إلى أن الأمور "ستكون "معقدة".

وقال زيدان في مؤتمر صحفي اليوم قبل مواجهة سبورتنج لشبونة غدا في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات: "نحن سعداء ببدء البطولة مجددا. نعرف أهميتها ونحن مستعدون. الريال ليس المرشح الأوفر. توجد الكثير من الفرق المرشحة ونحن منها ولكن هذا لا يعني أي شيء".

وتابع المدرب "أهم شيء أننا لدينا استعداد لخوض البطولة. الآن هو وقت العمل واللعب لننتظر حدوث شيء ما. هذا هو ما سنحاوله معا".

وبخصوص مباراة الغد قال: "لن تكون سهلة. المباراة معقدة أمام فريق يلعب كرة القدم جيدا ويأتي لشن حرب. ما يجب علينا فعله كما نفعل دائما هو تقديم مباراة جيدة".

وأردف المدرب "حينما تكون البطل تنتظر منك الفرق الأخرى الكثير. الأمور ستكون أصعب وأكثر تعقيدا من ذي قبل. أنا معي فريق عظيم وأعمل كل يوم بصورة أكبر بعض الشيء من أجل تحقيق أهدافنا".

وعن مدرب الخصم، جورجي جيسوس قال: "حينما تراه تعرف أن لديه شغف كبير بما يفعله وينقله للاعبيه. إنه مدرب جيد يعرف كيف يتعامل مع مجموعة لاعبيه. البرتغاليون يلعبون كرة قدم جيدة وينافسون. تنتظرنا مباراة صعبة".