بالصور.. الحنطور والمراجيح وركوب الخيل مظاهر العيد بدمنهور

رصدت قبل قليل كامير اليوم السابع توافد المئات من أهالى البحيرة على المنتزهات والحدائق العامة، للاحتفال بثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وسط جو من البهجة والسرور، وخاصة فى ميدان الاستاد ( جلال قريطم ) والذى تحول إلى نزلة السمان، بعد عودة الحناطير وركوب الخيل بالميدان وانتشار التروسيكلات والدراجات والمراجيح احتفالاً بعيد الأضحى المبارك.

وأكد اللواء علاء الدين أحمد شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، على وجود حملات مكثفة لمواجهة كل صور العنف والتخريب خلال أيام عيد الأضحى.

وأوضح مدير أمن البحيرة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المديرية اتخذت كل الاستعدادات الأمنية لمواجهة كل صور الأعمال الإرهابية والتخريبية، التى من المتوقع أن يقوم بها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية من مختلف الفصائل الإرهابية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف مدير أمن البحيرة، أن المديرية رفعت حالة الاستنفار القصوى فى جميع القطاعات، وكثفت وجودها الأمنى أمام وحول المؤسسات والمنشآت الحيوية ومرافق الدولة ووسائل النقل العام ومحطات القطار، وذلك للتصدى لأى محاولات آثمة تستهدف إشاعة الفوضى وترويع المواطنين.

وأوضح مدير أمن البحيرة، أنه تم تعزيز الخدمات الأمنية استعداداً لتأمين الاحتفالات، بالإضافة إلى تواجد ضباط وأفراد قسمى مكافحة جرائم العنف ضد المرأة ومباحث الآداب فى الأماكن العامة، للحد من جرائم العنف ضد المرأة وضبط أى مخالفات.

أحد شباب دمنهور وأبناؤه خلال الاحتفال بالعيد بميدان الاستاد وخلفه الحنطور

جانب من احتفالات الأهالى بالعيد فى دمنهور وركوب الدراجات

سائق الحنطور فى ميدان الاستاد بدمنهور

طفل يركب حصانا فى ميدان الاستاد بدمنهور

أحد الأهالى أثناء ركوب الحنطور بدمنهور

الأهالى يزينون التروسيكلات ابتهاجا بالعيد

أحد الأهالى أثناء ركوب التروسيكل والأطفال يحتفلون بالعيد

مظاهر الاحتفال بالعيد بالبحيرة

سباق الدراجات بدمنهور من مظاهر العيد

ركوب الأطفال الخيل والحنطور بدمنهور

الأطفال يحتفلون بالعيد

ركوب الخيل للأطفال بدمنهور

جانب من الاحتفالات بدمنهور

طفل يقود حصانا بدمنهور