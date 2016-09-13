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انتهت - الأهلي يتوج بطلا للسوبر الإماراتي

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انتهت - الأهلي يتوج بطلا للسوبر الإماراتي انتهت - الأهلي يتوج بطلا للسوبر الإماراتي

متابعة حية ومباشرة لكأس السوبر الإماراتي بين الأهلي والجزيرة المقام على استاد الدفاع الجوي بحضور جماهيري غفير.

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أحداث المباراة:

ق69: سجل ليما الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء.

ق61: طرد حبيب الفردان بعد ضربه للاعب الجزيرة. كلا الفريقين بلعب بـ10 لاعبين.

ق44 سجل مدافع الجزيرة محمد فوزي هدف الأهلي الأول بالخطأ في مرماه.

ق32: طرد سالم راشد بعد انفراد لمهاجم الأهلي على حدود منطقة الجزاء سقط ومعها ركلة حرة وبطاقة حمراء.

ق30: ركلة حرة من علي مبخوت تمر بجوار القائم الأيسر لحارس الأهلي.

ق25: خميس إسماعيل يتحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف مرة أخرى على أحد لاعبي فريق الجزيرة و الحكم يشهر البطاقة هذه المرة.

ق22: تدخل عنيف من اللاعب خميس إسماعيل على أحد لاعبي فريق الجزيرة و الحكم يكتفي بإحتساب ركلة حرة.

ق16: المباراة تستأنف مرة أخرى.

ق15: توقف المباراة لعلاج اللاعب إسماعيل الحمادي لاعب النادي الأهلي.

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فيديو اليوم السابع