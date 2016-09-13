تقرير #في_الدوري – المقاصة والتخلص من كابوس الإنجاز لصناعة تاريخا ' حدوده السماء '

قرر مصر المقاصة انتداب إيهاب جلال لتدريب الفريق وفي موسمه الأول صنع ما لم يكن يتخيله أحد احتل المركز الرابع في الدوري وتأهل للكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخ الفريق الفيومي ولكن ذلك الإنجاز تحول لكابوس فيما بعد.

يقدم FilGoal.com سلسلة من التقارير لتقديم الـ18 فريق المشاركون في الدوري هذا الموسم تحت سلسلة #في_الدوري.

الموسم الماضي

أنهى المقاصة الموسم الماضي محتلا المركز التاسع بـ47 نقطة مقارنة بـ64 في الموسم الذي سبقه مع مراعاة أن الدوري حينها كان بمشاركة 20 فريقا وتقلص بعد ذلك لـ18.

فاز الفريق الفيومي خلال الموسم الماضي في 12 مباراة وتعادل في 11 وهُزم في مثلهم وسجل لاعبوه 47 هدفا واستقبلت شباكهم 41.

هداف الفريق كان هو نانا بوكو الذي سجل 13 هدفا.

الصفقات

رحل عن المقاصة كل من محمد جابر "ميدو" وحسني فتحي وأحمد خيري والسيد حمدي وأحمد سعيد "أوكا" وعمر السعيد وعلاء شعبان وعمرو بركات ومحمد أبو المجد ومحمود عبد العاطي "دونجا" وعبد اللطيف أبو بكر وعمر النجدي ومصطفى عبد الوهاب.

فيما أعاد المقاصة لاعبه أحمد الشيخ من الأهلي على سبيل الإعارة وضم أحمد عبد الظاهر مهاجم الفريق الأحمر في انتقال حر وعاصم سعيد من الداخلية وإسلام عادل من وادي دجلة وباولين فوافي من شباب قسنطينة الجزائري وأحمد عبد العزيز "مودي" من الإسماعيلي وإيريك تراوري من أسوان.

كابوس الإنجاز

مع انطلاق مشوار المقاصة في بطولة الكونفدرالية الموسم الماضي انفرط عقده وتأثر كثيرا بمشاركته القارية الأولى وساءت نتائجه في الدوري.

فمع بداية أول لقاء له في الكونفدرالية في شهر فبراير الماضي وحتى خروجه من المسابقة في مايو من دور الـ16 الثاني خاض فريق المدرب إيهاب جلال في الدوري خلال تلك الفترة تسع مباريات.

لم يفز المقاصة في تلك المباريات سوى في ثلاث مواجهات فقط وهُزم في أربع وتعادل مرتين.

وبعد الخروج من الكونفدرالية تأثر أداء المقاصة سلبا أكثر ولم يستطع الاستفاقة في ظل إصابة لاعبيه بالإجهاد بسبب كثرة المباريات ما أدى لاحتلاله المركز التاسع في نهاية الدوري.

صناعة المجد

"أحمد الشيخ يمتلك إمكانيات رائعة للغاية وهو أحد أفضل اللاعبين في مصر وأتمنى ضمه من الأهلي حال رغبته في رحيله" إيهاب جلال متحدثا عن الشيخ قبل عودته للمقاصة مجددا.

والآن مع عودة الشيخ الذي كان أحد أبرز نجوم المقاصة المساهمين في تأهله للكونفدرالية فإن القوة الهجومية للفريق الفيومي سوف تزداد خاصة مع ضم أحمد عبد الظاهر لقيادة الهجوم.

كل ذلك يضاف إليه قدرات إيهاب جلال التدريبية ورغبته الدائمة في أن يلعب فريقه بطريقة هجومية سوف تساعده خلال الموسم المقبل إن وضع يده على أفضل تشكيل يخوض به مبارياته.

محمد عبد السلام رئيس المقاصة تحدث في وقت سابق لـFilGoal.com قائلا:" نرغب في الظفر بلقب الدوري أو كأس مصر خلال فترة قريبة، فنحن حدودنا السماء".

توقع FilGoal.com

بين المراكز الثالث والسابع.