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الأهلي يعلنها: براجا طلب أحمد حمدي رسميا.. وهذا موقفنا

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الأهلي يعلنها: براجا طلب أحمد حمدي رسميا.. وهذا موقفنا الأهلي يعلنها: براجا طلب أحمد حمدي رسميا.. وهذا موقفنا

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي وصول عرضا رسميا مبدئيا من نادي سبورتنج براجا البرتغالي يطلب ضم أحمد حمدي.

ويعد أحمد حمدي أحد اكتشافات جوزيه بيسيرو مدرب براجا الحالي والأهلي السابق بعدما ضمه لمعسكر الفريق الأحمر خلال الموسم الماضي الذي أقيم في الإمارات واعتمد عليه بعدها في أكثر من مباراة.

FilGoal.com كشف في وقت سابق طلب براجا ضم أحمد حمدي خلال سوق الانتقالات على سبيل الإعارة ولكن الصفقة لم تتم. (طالع التفاصيل)

وقال سيد عبد الحفيظ يوم الثلاثاء: "براجا أرسل عرضا مبدئيا لضم أحمد حمدي".

وأضاف "الأهلي طلب من النادي البرتغالي إرسال كافة تفاصيل العرض. سواء كان إعارة أو شراء نهائي إلى جانب تحديد المقابل المادي".

وماذا عن موقف الأهلي؟ ينتظر النادي وصول كافة التفاصيل الخاصة بعرض براجا وبعد ذلك يتحدد مصير أحمد حمدي بناءً على موقف حسام البدري المدير الفني للفريق من اللاعب.

بعدها يتم اتخاذ القرار النهائي بخصوص الموافقة من عدمها على رحيل الشاب أحمد حمدي.

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