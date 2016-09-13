في البارالمبياد - طائرة جلوس مصر تسحق أمريكا وتتأهل لنصف النهائي

سحق منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس نظيره الأمريكي بثلاثة أشواط دون مقابل في ختام مباريات المجموعة الأولى بمنافسات بارالمبياد ريو 2016.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مصر 25-14 وفازت مصر 25-9 في الثاني والثالث انتهى 25-14 ليؤكد الفراعنة تصدرهم للمجموعة.

وتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد ست نقاط وينتظر وصيف المجموعة الثانية التي يتصدرها منتخب إيران الذي يواجه البوسنة والهرسك مساء الثلاثاء لتحديد الصدارة، فيما مازالت فرص أوكرانيا سانحة عندما تواجه الصين.

ويلعب نصف النهائي يوم 15 سبتمبر الجاري وحال فوز مصر في المباراة المقبلة ستضمن ميدالية أولمبية.