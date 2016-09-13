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حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 14 سبتمبر

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حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 14 سبتمبر حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 14 سبتمبر

برج الأسد


توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: التشاؤم الحاصل يتحدث عن غياب أو اختفاء أو ضغط، وتتلقى اقتراحاً أو عرضاً يسبب لك بعض القلق
عاطفياً: حاول أن تتقرّب أكثر من الشريك، فهذا يريحكما ويمنحكما المزيد من التفاؤل بالمستقبل
صحياً: تابع جيداً البرامج المهتمة بالصحة وطبق الحلول التي تقدمها للتخلص من المشاكل الصحية


ابراج مكتوب
 

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

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