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حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 14 سبتمبر

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حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 14 سبتمبر حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 14 سبتمبر

توقعات جاكلين عقيقي

 


مهنياً: هذا اليوم لن يكون سيئاً بالنسبة إليك، بل بالعكس يجعل المشاريع كثيرة ومهمة، لكن تريث بعض الشيء
عاطفياً: توقع قلقاً وشعوراً بتغييرات تطال بعض نواحي الحياة العاطفية، وقد تتخذ قرارات تثير الدهشة
صحياً: لا تغامر بوضعك الصحي على حساب بعض الأمور السطحية والسخيفة<br/>

 



ابراج مكتوب


تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

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